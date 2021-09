Erasmus Universiteit sluit per direct gebouw na scheuren in vloer: ‘Dachten dat het een oefening was’

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft vanmiddag het Polak gebouw op campus Woudestein per direct ontruimd en gesloten. Dit gebeurde na de ontdekking van scheuren in de vloeren van het gebouw. Hoe de scheuren zijn ontstaan is nog niet duidelijk. Uit voorzorg blijft het onderwijsgebouw tot en met 26 september gesloten.

Volgens een woordvoerder zijn er scheuren in het beton op verschillende verdiepingen en zijn die vrijdagochtend opgemerkt. De conditie van het gebouw werd op reguliere basis regelmatig gecontroleerd. Op het moment van ontruiming waren er tientallen mensen in het gebouw. Zij konden rustig naar buiten.

Volgens studente Sara García de Fuentes was er geen paniek. ,,Toen we op de vijfde verdieping aankwamen, zagen we alleen maar technici die naar het plafond keken en foto’s maakten. We dachten niet dat het iets relevants was’’, vertelt ze ,,Ongeveer een uur later kwam er iemand die vertelde dat we het gebouw moesten verlaten. Niemand haastte zich. Er was een volle trap, maar iedereen bleef heel respectvol.’’ Dat beaamt student Kinshuk, die ook in het gebouw was tijdens de ontruiming. ,,Het ging relatief rustig. De meeste mensen dachten dat het een brandoefening was.”

Uit onderzoek moet blijken wat er precies aan de hand is en op welke manier het gebouw weer veilig kan worden gebruikt. De sluiting geldt ook voor de winkels in de plint van het Polak gebouw en voor de Community for Learning & Innovation. Voor alle onderwijsactiviteiten in het gebouw wordt een andere plek gezocht. De universiteit sluit niet uit dat een deel online zal worden gegeven.

Niet de eerste keer

In 2017 werd het Polak gebouw ook al ontruimd en gesloten vanwege instortingsgevaar. Toen bleek dat dezelfde soort vloerconstructie was gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die garage stortte eerder dat jaar in mei gedeeltelijk in, wat voor veel commotie zorgde. Er zou een technische fout in de vloerplaten hebben gezeten. Die problemen zijn destijds verholpen. Of er nu een zelfde soort probleem aan de hand is, is nog onduidelijk.

