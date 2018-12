Erasmus Universiteit: ‘We hielden van Sarah's eerlijke en oprechte karakter’

video 24 uur Wilhelmina­pier: Zo leuk en bruisend is dit voormalige desolate havenge­bied geworden

10:49 Met zijn woud aan torens is de Wilhelminapier niet meer weg te denken uit de skyline van Rotterdam. In pakweg twee decennia kreeg de oude havenpier een nieuw leven als als eigentijdse wolkenkrabberwijk. Hoewel nog drie torens ontbreken, nadert het nieuwe stukje stad langzaam zijn voltooiing. Het wordt drukker en drukker op de pier, sterker nog: het bruist. Hoe leuk en levendig is het eigenlijk geworden in dat voormalige desolate havengebied? We verbleven er 24 uur om dat te ervaren.