Erasmus Universiteit ziet niets in plan minister Dijkgraaf om Engels in hoger onderwijs te beperken

Energierekening Jeroen is aangeslo­ten op het warmtenet: ‘Geen keuze en vrij duur vanwege hoge vaste kosten’

Jeroen Haringman (48) uit Hilversum is aangesloten op het warmtenet. Het werkt voor hem prima, maar het is wel vrij duur. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.