Erasmusbrug kampt opnieuw met storing

Commentaar Zorgen over de zorg voor kwetsbare ouderen

13:13 Twee totaal verschillende wandaden in de ouderenzorg bepaalden deze week het nieuws: de zorgmoord in een verpleeghuis in Puttershoek en de Albeda-leerling die in een filmpje klaagt over haar stage waarbij zij in Rotterdam achter een rolstoel moet lopen. Het zijn onvergelijkbare zaken, behalve dat ze allebei laten zien hoe kwetsbaar de mensen zijn die afhankelijk zijn van de zorgverleners.