Erasmusbrug kleurt vrijdag groen uit solidariteit met Iraanse volk na dood Mahsa Amini

In Iran is al dagen een demonstratie gaande nadat Amini eerder deze maand stierf in Teheran na een arrestatie door de zedenpolitie. Onderweg naar het politiebureau zou ze in elkaar zijn geslagen. De Iraanse werd opgepakt voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in het land - ze weigerde haar hoofd te bedekken. Volgens de politie betreft het echter een natuurlijke dood.

Uit solidariteit kleurt de Erasmusbrug vrijdag groen. De motie kwam van Denk-raadslid Elika Rehim Zadeh, die het nieuws met een 'zwaar hart’ volgt: ,,We ervaren pijn en verdriet dat onze mensen onrecht wordt aangedaan. Meer dan ooit moeten we ons beseffen dat keuzevrijheid niet overal in wereld een groot goed is en dat dit gebaar in Rotterdam belangrijk is voor het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen internationaal.” De motie kreeg unaniem steun.