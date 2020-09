Erasmusbrug nog dagen dicht na instorten bovenleiding: ‘Het is overal ontzettend druk nu’

Update / videoEen bovenleiding van de tram is maandagochtend met veel kabaal naar beneden komen zetten op de Erasmusbrug in Rotterdam. Niemand raakte gewond. De Erasmusbrug is vanwege het bizarre incident de komende dagen afgesloten, zo meldt de gemeente.

De zware staalconstructie van de trambovenleiding boven de brugklep viel even voor tienen door nog onbekende oorzaak naar beneden. De brug was op dat moment bezig te sluiten. De politie leidt het verkeer ter plekke om.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De bovenleiding van de tram boven de brugklep is door nog onbekende oorzaak naar beneden gekomen. © AD

De RET leidt ook de trams om. Het advies voor ov-reizigers: reis verder met de metro. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen evenmin over de brug en moeten rekening houden met een flinke vertraging. De weg is afgezet om de boel te kunnen repareren.

Auto’s die van noord naar zuid wilden rijden, moesten achteruit de brug af. Sommige automobilisten konden keren op de brug. Voor de meeste voertuigen was dit een te gevaarlijke manoeuvre. Rond 11.15 uur was de hele brug autovrij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Sommige auto’s hebben kunnen keren op de brug. De meeste bestuurders lukte dat niet. © AD

‘Gaat dagen duren’

Tram 25 naar Lombardijen stond boven op de Erasmusbrug te wachten voor het verkeerslicht - de brug stond open om een schip door te laten - toen het gebeurde. Een bestuurder van tram 23, die iets verderop stilstaat op de brug, vertelt dat hij de hele brug voelde trillen bij de klap. Als alle voertuigen van de brug af zijn, zegt een collega tegen deze trambestuurder dat het ‘zoals het er nu uitziet dagen gaat duren’.

De staalconstructie die op het tramspoor is gevallen, moet namelijk onder de loep worden genomen door brugconstructeurs. De RET gaat alleen over de bovenleiding. ,,Dit zie ik niet in een middag weer overeind staan.’’ De RET’er blijkt er oog voor te hebben, want kort na het middaguur meldt de gemeente dat de brug naar schatting de komende dagen gestremd zal blijven.

Inspecteurs

Na het incident met de neergestorte staalconstructie boven de trambaan, bleef de brug een stukje openstaan. Rond 12.45 uur lukte het weer om de oeververbinding te sluiten, maar dit betekent volgens een gemeentewoordvoerder niet dat auto’s of langzaam verkeer vlotjes weer gebruik kunnen maken van de brug. ,,Hij blijft tot nader order niet bereikbaar. Eerst moeten inspecteurs van de brug en de bovenleidingconstructie hun werk doen.’’

Een ooggetuige uit Maasdijk, een medewerker van VTM, was op weg naar een afspraak bij KPN. Hij was op enkele tientallen meters van zijn eindbestemming toen het misging. ,,Bij het dichtgaan van de brug kwamen de bovenleidingen ineens naar beneden.’’ Hij zag allerlei lichtflitsen. ,,Ik vroeg me af: wát gebeurt hier nou weer?!’’ De VTM-medewerker is onverrichter zake teruggegaan naar zijn kantoor in het Westland. ,,Ik heb de afspraak maar afgezegd. Omrijden heeft weinig zin. Het is overal ontzettend druk nu.’’

Een andere automobilist, deze kwam uit Delft, was eveneens onderweg naar de KPN-toren op de Wilhelminapier. Ook hij was vlakbij ‘de finish. Voor het eerst sinds juni zou hij enkele collega’s weer in levende lijve zien. De kapotte brug gooide roet in het eten: ook hij moest omkeren.

Volledig scherm Een bovenleiding van de tram is maandagochtend met veel kabaal naar beneden komen zetten. © Geoffrey Stoel

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.