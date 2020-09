Erasmusbrug nog uren dicht na instorten bovenleiding: ‘Het is overal ontzettend druk nu’

Update / videoEen bovenleiding van de tram is maandagochtend met veel kabaal naar beneden komen zetten op de Erasmusbrug in Rotterdam. Niemand raakte gewond. De Erasmusbrug is vanwege het bizarre incident nog uren dicht voor verkeer.

De bovenleiding viel even voor tienen door nog onbekende oorzaak naar beneden. De politie leidt het verkeer ter plekke om.

Volledig scherm De bovenleiding van de tram boven de brugklep is door nog onbekende oorzaak naar beneden gekomen. © AD

De RET verwacht dat de problemen voor het tramverkeer nog een aantal uur gaan duren. De trams worden omgeleid. Het advies voor reizigers: reis verder met de metro.

Het autoverkeer kan niet over de brug en moet rekening houden met een flinke vertraging. De weg is afgezet om de trambaan te kunnen repareren. Auto’s die van noord naar zuid wilden rijden, moesten achteruit de brug af. Sommige auto’s hebben kunnen keren op de brug. Voor de meeste voertuigen was dit een te gevaarlijke manoeuvre. Inmiddels is de hele brug autovrij.

Volledig scherm Sommige auto’s hebben kunnen keren op de brug. De meeste niet. © AD

‘Gaat dagen duren’

Tram 25 stond vooraan toen het gebeurde. Een bestuurder van tram 23, die nu met de andere tram stilstaat op brug, voelde de brug trillen bij de klap. Een medewerker van de RET vertelt tegen de trambestuurder dat het ‘zoals het er nu uitziet dagen gaat duren’. De zware constructie die nu namelijk op het tramspoor is gevallen, is ‘pakkie an’ van de brugconstructeur. De RET gaat alleen over de bovenleiding.

Terug naar huis

Een ooggetuige uit Maasdijk, een medewerker van VTM, was op weg naar een afspraak bij KPN. Hij was op een meter of 60 van zijn eindbestemming toen het misging. Volgens hem stond de brug open. Bij het dichtgaan kwamen de bovenleidingen naar beneden. Hij zag lichtflitsen. ,,Ik vroeg me af: wát gebeurt hier nou weer?!’’ Nog altijd staat de brug ongeveer 2 meter open. De VTM-medewerker is teruggegaan. ,,Ik heb de afspraak maar afgezegd. Omrijden heeft weinig zin. Het is overal ontzettend druk nu.’’

Een man uit Delft was onderweg naar diezelfde KPN-toren. Hij zou voor het eerst sinds juni zijn collega’s weer ‘in het echt’ zien. De kapotte brug gooit roet in het eten: ook hij is omgekeerd naar huis en gaat wederom vergaderen via een videogesprek.

Volledig scherm Een bovenleiding van de tram is maandagochtend met veel kabaal naar beneden komen zetten. © Geoffrey Stoel

