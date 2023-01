Ergernis over PostNL-punt in Nieuwerkerk

Recyclen maar! Wie in Zuidplas een kerstboom mét kluit inlevert, kan volgend jaar een nieuwe boom ophalen

De jaarlijkse kerstbomeninzameling in Zuidplas is ditmaal op woensdagmiddag 4 januari. Op elf plaatsen in de Zuidplasdorpen kunnen de bomen worden ingeleverd. Op al die plaatsen mogen ook bomen met kluit worden aangeboden om te worden herplant in een kerstbomenbos.

28 december