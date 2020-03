Ernstig zieke Vestia-topman Erik Staal twee jaar de cel in

Column Op de school van mijn zoontje geven leraren geen hand meer, kinderen groeten de juf nu met een elleboog

13:30 Beetje bij beetje stapt het coronavirus ons leven binnen. Misschien ben ik het vergeten, maar ik kan me niet herinneren dat we dagelijks werden geconfronteerd met het bestaan van de Mexicaanse griep. Op het hoogtepunt van de vogelgriep deed ik in Turkije verslag voor RTL Nieuws in het epicentrum waar de gevreesde variant net was opgedoken. Ik had geen desinfecterende handgel bij me. Ziek ben ik gelukkig niet geworden. Maar was dat dan naïef?