Essalam Moskee breekt met imam na rel om omstreden uitspraak

De Essalam Moskee in Rotterdam heeft afscheid genomen van imam Said Abarkan. De voorganger van de grootste moskee van Nederland kwam vorige week in opspraak omdat hij zou hebben gezegd dat moslims alleen thuis horen in een islamitisch land.

Na uitvoerig beraad heeft het moskeebestuur woensdagavond laat de knoop doorgehakt. ,,In goed overleg zijn we uit elkaar. In het belang van de toekomst van de moskee. Daar heeft hij begrip voor’’, zegt Abdel Sadni namens het bestuur.

In een reportage over de opmars van de intolerante salafistische islam meldden NRC Handelsblad en Nieuwsuur vorige week dat Abarkan, toen hij nog niet werkzaam was voor de Essalam Moskee, zou hebben gezegd dat moslims dienen te verhuizen uit Nederland. ,,Ook al heb je een Nederlands paspoort: Nederland is niet ons land.’’

Het moskeebestuur reageerde geschrokken en zei niets te weten van de salafistische achtergrond van de imam. De Essalam Moskee wil juist betrokken zijn met de Nederlandse samenleving, zo was de boodschap van het bestuur.

Imam Abarkan meldde in een eerste reactie, aldus Sadni, dat de woorden uit de context waren gehaald. ,,Hij nam ook afstand van de uitspraak, maar we kunnen toch niet verder met elkaar. We willen ons als moskee focussen op de toekomst.’’