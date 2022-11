Ester geniet van haar woonplek: ‘Het is zo stil en groen, met de bomen hierachter’

Leefbaar Rotterdam deelt zorgen Nesselande over flexwonin­gen: ‘Welke aanpassin­gen zijn er gedaan?’

De onrust die in Rotterdam-Nesselande is ontstaan over de komst van flexwoningen in de wijk baart Leefbaar Rotterdam zorgen. In schriftelijke vragen aan het Rotterdamse college van B en W vraagt raadslid Marcel Verhoef wat de status is van het project, om hoeveel woningen het nu precies gaat en of de gemeenteraad hier nog zijn zegje over mag doen. ‘Welke aanpassingen zijn er gedaan naar aanleiding van zorgen van bewoners?’, zo wil hij verder weten.

17 november