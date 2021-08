Esther (46) vluchtte van haar gewelddadige man en kwam in atelier terecht, maar nu gaan de deuren dicht

Monument in Feijenoord ter nagedachte­nis aan vroeg gestorven rapper Helderheid

9 augustus De in 2004 plotseling in zijn slaap overleden rapper en woordkunstenaar Breyten Muskiet krijgt op 29 augustus een monument in Rotterdam-Feijenoord. Muskiet, die 25 jaar werd, verwierf bekendheid onder de naam Helderheid. Dat is een afkorting van Hoor Elke Les Die Een Reden Heeft En Ignoreer Dwaasheid.