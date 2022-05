Eugénie baalt van winkelschade na rellen in Rotterdam: ‘Hier heeft Feyenoord niets mee te maken’

REPORTAGE TIRANA Finale­kaart­jes op állerlaat­ste moment stuk goedkoper, fans zitten toch in stadion: '350 euro. Te doen, toch?’

Duizenden Feyenoordsupporters trokken de afgelopen dagen naar de Albanese hoofdstad Tirana, met hoop in hun hart. De hele dag was het, in aanloop naar de finale van de Conference League, groot feest. Gedoe bleef, op een incident bij het stadion na, uit.

25 mei