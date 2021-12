Europees record: 15 miljoenste container via Rotterdamse haven (en dat werd gevierd)

Een reden voor een feestje was de aankomst van container nummer 15.000.000 zeker. Het is zelfs een record, want nog nooit werden in Europese havens zoveel containereenheden (TEU) binnen een jaar overgeslagen. Na een dip vanwege de uitbraak van het coronavirus is de Rotterdamse containeroverslag in de eerste negen maanden van dit jaar met bijna 8 procent in TEU gegroeid.