Europese kampioenschappen parasporten trekken bekijks: ‘Er keken wel 411.000 mensen naar finale’

Twee gewonden bij steek- en schietpar­tij in grillroom, twee mannen op de vlucht na schot in voet

Bij een ruzie in een grillroom aan de Ringdijk in Ridderkerk is zaterdagnacht geschoten en gestoken. Twee mensen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen sloegen op de vlucht.