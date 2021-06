Eurovisie Songfestival: mogelijk 48 bezoekers besmet tijdens shows in Rotterdam Ahoy

Het Eurovisie Songfestival vond plaats tussen 17 en 22 mei in Rotterdam Ahoy. Gedurende negen shows (zes repetities, twee halve finales en de finale) mochten maximaal 3.500 bezoekers per show onder strikte voorwaarden aanwezig zijn. Alle bezoekers moesten bij binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder was dan 24 uur. Bezoekers ontvingen voor vertrek van huis een vragenlijstje via een speciale app. ,,Wie symptomen behorend bij corona had, is gevraagd thuis te blijven’’, aldus een woordvoerder.



De 48 mogelijke besmettingen zijn er minder dan verwacht, stelt de zegsman. ,,Het gemiddelde aantal besmette mensen ten tijde van het songfestival lag op 4,9 per 1000 mensen. Wij zitten op 1,6 per duizend.’’