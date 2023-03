Eveliene en haar man verbouwden ruim drie jaar aan hun huis: ‘Soms moeten we gewoon sparen voor dingen’

Eindelijk zijn ze er: de nieuwe waterbus­sen. En dít is hoe ze er van binnen en buiten uitzien

De baby verschonen tijdens de overtocht met de waterbus? Dat is binnenkort geen enkel probleem meer. De blinkend nieuwe waterbussen die straks in de vaart komen in de Drechtsteden en op het traject Dordrecht-Rotterdam zijn van alle gemakken voorzien, van oplaadplekken voor fietsen en mobieltjes, tot rolstoeltoegankelijke toiletten met wandplank voor je kindje.