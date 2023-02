Eveline (41) gaf ons een mini-cursus pottenbakken en zo ging dat eraan toe

Cocaïne verstopt tussen bevroren mangopuree: 85 kilo onder­schept

De douane heeft maandag in de Rotterdamse haven 85 kilo cocaïne ontdekt tussen een lading vaten met bevroren mangopuree. De container was afkomstig uit Peru en bestemd voor een bedrijf in Nederland. De straatwaarde van de partij is ruim 6 miljoen euro.

6 februari