Even ‘cheaten’ met Sabrina (28). Dit heeft ze voor je in petto

StartersSporten en gezond eten vinden we tegenwoordig steeds belangrijker. Maar een cheatday tussendoor, even een verwenmomentje en iets ongezonds, is af en toe nodig. Daarom begon de Rotterdamse Sabrina Boogaards met de verkoop van zelfgemaakte koeken onder de naam Cheats by Sab. ,,Ik wil mensen blij maken met echt even iets lekkers.”