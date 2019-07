Even rust voor topmodel Summer de Snoo (10) na breuk met manager

Het is voorbij: het reuzenrad naast de Markthal wordt afgebroken

29 juli Het Dinner Wheel, ofwel het reuzenrad naast de Markthal in hartje Rotterdam, wordt afgebroken. Het rad draaide sinds 4 september vorig jaar. Net nu de zomervakantie is begonnen, verloopt de vergunning. ,,We wisten waar we aan begonnen, maar we hadden de hoop dat de vergunning verlengd zou worden’’, zegt ondernemer Perry Oerlemans.