Even schuilen in de oude atoombunker

Schiet daar een koude rilling over de rug als Frank Troost, voorzitter van de erfgoedstichting, de kelder opent? Kom op zeg, stoer blijven. Het is echter even slikken als hij het trappetje afdaalt en dieper in de bunker verdwijnt, om even later weer vrolijk zijn hoofd om de hoek van de deur te steken. ,,Kom binnen'', nodigt hij uit, wijzend op de luttele vierkante meters grote kelder die zich voor het publiek ontvouwt. Wat klein! Tja, groter hoefde de bunker, die in de koude oorlog bescherming moest bieden als een kernoorlog uitbrak, niet te zijn. ,,Er pasten maar vijftig mensen in'', vertelt Troost. ,,Een deel kon op de bedden gaan liggen. Een ander deel gaan zitten en de rest moest blijven staan. Het was de bedoeling dat ze continu zouden rouleren.''



Een emmer met een gordijn ervoor deed dienst als wc en er was voldoende water en proviand aanwezig om het 24 uur te kunnen volhouden. Daarna zou de dreiging zijn geweken en moesten de mensen de schuilkelder weer uit. Klinkt goed, maar toch: met vijftig man in zo'n kelder, dat is toch hartstikke benauwd? ,,Valt wel mee'', wijst de gids op een hendel waaraan gedraaid kan worden. Daarmee kan frisse lucht van buiten naar binnen worden gehaald.