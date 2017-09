Evert R. 12 jaar cel in voor wraakbranden in Hellevoetsluis

Verwoestend

Het vuur was zo verwoestend dat justitie niet eens kan vaststellen of het huis wel is aangestoken, al zijn de vermoedens sterk. Bram en Lucia (beiden 84 jaar) rookten niet en ook van kortsluiting was geen sprake. De rechter rekent het R. zwaar aan dat hij vlak daarna brand stichtte bij een ‘familie diep in rouw’. ,,Het getuigt van ijzingwekkende gewetenloosheid.’’



Wel vond de politie een briefje met namen en adressen - ‘Lino’, ‘Pa Lino’ en ‘Zus Lino’ - in het huis van de Spijkenisser. De branden vonden plaats in de volgorde van opschrijven.



R. werd op 1 juni in het holst van de nacht – om 04.00 uur ’s nachts – opgepakt in de straat van De Vries. Hij was in zwart gestoken, dook en rende weg voor de daar patrouillerende agenten. In de buurt werden handschoenen met dna van de Spijkenisser gevonden. Hij ontkent in alle toonaarden.