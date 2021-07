Ex-lijsttrekker PVV Rotterdam vervolgd wegens aanzetten tot haat: ‘Ik vind dit echt belachelijk’

Géza Hegedüs, de man die één dag lijsttrekker was voor de Rotterdamse PVV, wordt vervolgd omdat hij in 2016 ‘beledigende uitlatingen’ heeft gedaan in een podcast. De 58-jarige Rotterdammer wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat, laat het OM weten.

Géza Hegedüs zelf vindt de vervolging ‘belachelijk’ en noemt die ‘politiek gemotiveerd’. Het gaat om uitspraken die hij in 2016 heeft gedaan in een podcast van de extreemrechtse intellectuele beweging Erkenbrand, in een debat over de vraag hoe men een ‘etnostaat’ maakt. Hegedüs spreekt zich onder meer uit tegen gemengde huwelijken en zegt dat Nederland zich in een staat van ‘oorlog’ bevindt.

Deze uitspraken kwamen eind 2017 in het nieuws, daags nadat Geert Wilders hem voor de Essalam Moskee presenteerde als nieuwe PVV-lijsttrekker voor de Rotterdamse raadsverkiezingen. Toen kwam eveneens naar buiten dat Hegedüs in 2014 respect had betuigd aan holocaustontkenner David Irving. Het was al met al aanleiding voor Wilders om de kersverse lijsttrekker meteen aan de kant te zetten. De politieke carrière van Hegedüs duurde welgeteld één dag.

Maar zijn podcast-uitspraken krijgen een staartje. Volgens het OM heeft Hegedüs zich in de podcast ‘op een beledigende manier uitgelaten over een groep mensen’. ‘Het Openbaar Ministerie vindt dat verdachte hiermee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden’, zo staat in een persbericht.

Quote Mensen hoeven het niet met mij eens te zijn, maar ik vind het eng dat ik niet mag zeggen wat ik denk Géza Hegedüs

‘Is dit aanzetten tot haat?’

Volgens Hegedüs zelf gaat het over twee uitspraken in het bijzonder. ,,Ik heb toen gezegd dat veel Nederlanders zich ergeren als blanke vrouwen met negers omgaan. Is dat aanzetten tot haat? Dat is mijn ogen gewoon een constatering. En ik heb gezegd dat de massa-immigratie, aangezwengeld door de Europese elite, een oorlog is tegen de Europese volkeren.’’

Volledig scherm Géza Hegedüs. © ANP Hij noemt het ‘beangstigend’ dat hij hiervoor wordt vervolgd. ,,Dit was een open discussie. Mensen hoeven het niet met mij eens te zijn, maar ik vind het eng dat ik niet mag zeggen wat ik denk. Dit is precies de reden dat mijn vader in 1956 uit Hongarije is gevlucht. Ook daar werd je voor de rechter gedaagd wegens onwelgevallige uitspraken.’’



Volgens hem is de vervolging niet los te zien van zijn laatste politieke ambities. Vorig jaar richtte Hegedüs de partij Identiteit Nederland (IDNL) op, ‘de enige echt nationalistische partij’. ,,De aangifte is gedaan in 2018, blijkbaar in Spijkenisse. Dit heeft de hele tijd op de plank gelegen bij het OM. In april vorig jaar werd ik actief met IDNL. En nu is er pas een zaak van gemaakt. Deze timing is wel heel erg toevallig.’’

Groot goed

Een woordvoerder van het OM ontkent dat zijn recente politieke activiteiten een rol hebben gespeeld in de vervolging. ,,Absoluut niet. Dit heeft helemaal niets te maken met de oprichting van een partij. Wij opereren los van politieke zaken.’’ Wel erkent hij dat vervolging lang heeft geduurd. ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs. We hebben ook uitvoerig naar deze zaak gekeken. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Maar wanneer zijn uitspraken racistisch en discriminerend? Volgens ons is in dit geval een grens overschreden en is dit strafbaar.’’

De voorlichter zegt dat het OM niet in het bijzonder op (voormalig) politici let, maar dat ‘ze wel meer opvallen vanwege hun publieke functie’. Op de inhoudelijke kant van de aangifte en de specifieke uitspraken van Hegedüs wil het OM niet ingaan. ,,Dat doen we in de rechtbank.’’

Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak dient.

