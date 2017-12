Ex-moslim hoogste nieuweling op lijst Leefbaar

Ehsan Jami werd bekend toen hij in 2007 het Centraal Comité voor Ex-moslims oprichtte en een boek schreef, Het recht om ex-moslim te zijn. Hij werd naar aanleiding daarvan meermaals bedreigd en in elkaar geslagen.



Jami was van 2003 tot en met 2007 PvdA-raadslid in Leidschendam-Voorburg. Vanaf 2010 was hij een jaar politiek assistent van PVV-Kamerlid Hero Brinkman. Nu keert hij terug in de politiek.



Jami zegt zich in de Rotterdamse raad met name te willen richten op de problemen waarmee afvalligen worden geconfronteerd binnen de moslimgemeenschap. ,,Wij hebben Jami hard nodig om deze opgave aan te gaan'', aldus lijsttrekker Joost Eerdmans. ,,Hij voelt zich thuis aan de rechterkant van het politieke speelveld, omdat hij vindt dat kritiek op moslims in linkse kringen nauwelijks wordt getolereerd.''



Jami is bezig met een promotie-onderzoek aan de Leidse universiteit naar de relatie tussen criminaliteit en etniciteit. ,,Een onderwerp dat wij zeer interessant vinden'', aldus Eerdmans. Jami moet wel naar Rotterdam verhuizen om hier in de raad te mogen plaatsnemen. Hij woont nu nog in Den Haag.