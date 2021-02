Ex-profvoetballer gebruikt zijn benen als dodelijk wapen en schopt vriend dood

Edwin en Marieke verhuisden van stad naar platteland: ‘Nogal een omslag, maar we waren zó verliefd’

9:00 Niet even makkelijk een pizzaatje meer laten bezorgen of effe naar de supermarkt ‘om de hoek’. Edwin en Marieke van Nieuwaal verhuisden van de stad naar het platteland van de Hoeksche Waard en delen hun ervaringen via Instagram. ‘Het was best wel even een omslag, hoor. Hoe gaan we dít nu weer doen, dachten we. Maar we waren zó verliefd.’