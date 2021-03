Ex-profvoetballer Rachid Bouaouzan mag strafzaak over witwassen voor criminelen in vrijheid afwachten

De daling van de Rotterdam­se uitstoot van het broeikas­gas CO2 zet door; Arno Bonte is blij

7:00 De CO2-uitstoot in Rotterdam daalt. Die daling is drie jaar geleden ingezet en zet tot enthousiasme van milieuwethouder Arno Bonte door. Dat minder broeikasgas in de lucht belandt, komt door de coronacrisis. Maar volgens hem ook door klimaatbeleid.