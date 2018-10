Ex-rector imamschool opnieuw opgepakt voor verdenking fraude

De voormalige rector van de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) is opnieuw opgepakt in het fraudeonderzoek bij de imamschool in Rotterdam. Volgens justitie zijn er nieuwe verdenkingen van fraude, zoals valsheid in geschrifte en verduistering. Vandaag wordt Nedim B. voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De FIOD en politie doorzochten woensdag de woning van de verdachte. Ook is gezocht in het pand van de stichting aan de Statenweg. Er is door de opsporingsdienst van de Belastingdienst administratie in beslaggenomen. Daarnaast is er beslag gelegd op contant geld.

B. werd in december 2016 met andere bestuursleden opgepakt vanwege fraude met belastingaftrek. Mensen die een gift deden aan de IUE kregen daarvoor kwitanties met daarop een veel hoger bedrag dan zij daadwerkelijk hadden gegeven. Zo konden zij meer van de belasting af trekken dan waar zij recht op hadden. Tussen 2009 en de FIOD-inval moeten zo zo’n 8,5 miljoen euro onterecht zijn gedeclareerd.

In afwachting van het onderzoek was B. vorig jaar op vrije voeten gesteld, op voorwaarden dat hij zich niet meer met de financien of administratie van de imamschool mocht bemoeien. Bij de politie, FIOD en het Openbaar Ministerie kwam vervolgens informatie binnen waardoor het vermoeden ontstond dat de man in strijd met deze voorwaarde heeft gehandeld, zo laat het OM in een persbericht weten. Ook ontstonden er nieuwe verdenkingen van valsheid in geschrift en verduistering van gelden van de stichting in de periode na de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Het OM heeft de rechtbank daarom gisteren verzocht om de man weer in voorlopige hechtenis te nemen. Daar ging de rechtbank niet in mee. Wel heeft de rechtbank de verdachte nieuwe voorwaarden opgelegd om te voorkomen dat het weer gebeurt. Het OM stelt dat het voor het onderzoek naar de nieuwe verdenkingen nodig is dat de verdachte nog langer vast blijft zitten. Het OM zal de rechter-commissaris daarom vandaag vragen om de verdachte in bewaring te stellen.

Behalve het fraudeonderzoek is de IUE in opspraak omdat de imamopleiding in binnen- en buitenland studenten lokte met nep-accreditaties en ten onrechte de titel ‘universiteit’ voert. Die hangt nog steeds aan de gevel van het gebouw aan de Statenweg.