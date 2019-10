Ex-topambtenaar Amsterdam boos over parkeerchaos bij concert André Hazes in Ahoy

Een gepensioneerd topambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft bij de Rotterdamse gemeenteraad zijn beklag gedaan over de ‘parkeerchaos’ voor het concert van André Hazes in Ahoy. Na tweeënhalf uur vast te hebben gestaan in Rotterdam-Zuid besloten hij en zijn vrouw rechtsomkeert te maken naar hun huis in Amstelveen.

De gepensioneerde, die hoofd sport en recreatie en ambtenaar voor grootstedelijke evenementen van de gemeente Amsterdam was, arriveerde rond 18.30 uur in Rotterdam-Zuid, waar het concert om 20.00 uur begon. Daar werden hij en zijn vrouw in de - door de gemeente Rotterdam - geanonimiseerde brief naar eigen zeggen geconfronteerd met ‘een enorme opstopping’. Volgens hen ontstond er een ‘chaos van ongeduldige, toeterende, kwaadaardige en wachtende automobilisten’.

Middelvingers

Quote Inhalende auto’s, afsnijden­de idioten met opgestoken middelvin­gers, veel getoeter en een onbegaanba­re weg Oud-topambtenaar Amsterdam Omdat ze geen parkeerkaart hadden voor het terrein van Ahoy, moesten ze vervolgens ook nog omkeren richting een parkeergarage van Q-Park. ‘Toen was de chaos helemaal compleet. Inhalende auto’s, afsnijdende idioten met opgestoken middelvingers, veel getoeter en een onbegaanbare weg’, schrijft de voormalig ambtenaar.

Er waren volgens hem geen verkeersregelaars of agenten. Om 20.00 uur zat het echtpaar nog steeds vast in het verkeer. De man: ‘Zullen wij deze chaos maar ontvluchten’, hoorde ik mijn vrouw nerveus vragen. Ik was het daar hartgrondig mee eens. 150 euro voor de gekochte kaartjes armer en met redelijk wat stress gingen wij teleurgesteld huiswaarts.’’

Songfestival

De oud-topambtenaar van Amsterdam vraagt zich af hoe Rotterdam een chaos gaat voorkomen tijdens het Songfestival en of het niet beter is om dat mega-evenement te gunnen aan een stad die dit wel aankan.

Een woordvoerder van Ahoy erkent dat het druk was vanwege het concert en het evenement Rotterdam Games Week. ,,Ook was er een weg richting Q-Park afgesloten vanwege werkzaamheden’’, zegt de woordvoerder. ,,We hebben enkele klachten gehad over de drukte, maar niet veel meer dan normaal. Het concert kon ook op tijd beginnen. Wij vragen bezoekers in een servicemail hun bezoek altijd goed voor te bereiden en van tevoren een parkeerkaart voor het terrein van Ahoy te kopen. Het lijkt erop dat het bij deze meneer niet helemaal goed is gegaan.’’