Ex van Papendrechtse burgemeester krijgt baksteen met dreigbrief door ruit

Ans Hartnagel wordt rond een uur of half 2 's nachts wakker omdat ze glasgerinkel hoort. Ze gaat kijken, maar ziet niks. De volgende dag als ze buiten komt, staat ze te trillen op haar benen. Er ligt een baksteen voor haar huis met daaraan een briefje. Ze ziet dat eerst geprobeerd is die door de ruit van haar woonkamer te gooien. Toen dat niet lukte, vloog de steen door haar autoruit.



Geschrokken belt ze de politie. ,,Ik dacht: jeetje, wat heb ik gedaan om iemand zo boos te maken?”, vertelt de wethouder van Leefbaar Capelle. De aanval lijkt niet gericht op haar. Op het briefje dat aan de baksteen zit, staat een foto van Aart-Jan Moerkerke. Die avond was hij op televisie te zien in het programma Burgemeester Undercover van SBS6. Te zien is hoe hij vermomd als jongerenwerker en als biker in gesprek gaat met hangjongeren en boze buurtbewoners.