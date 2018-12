Ex-vriend opgepakt voor betrokkenheid bij dood van Bianca van Es (29)

Gaslucht

De brandweer rukte vrijdagochtend rond acht uur uit na melding van gaslucht rond de flatwoning en trof daar het lichaam van Bianca. De gaskraan was opengedraaid. In eerste instantie dachten de hulpdiensten aan zelfdoding, maar inmiddels is duidelijk dat daar geen sprake van is. In de woning was ook een peuter aanwezig; het dochtertje van Bianca. Het kind was medisch gezien in orde. Eén van de scenario’s die worden onderzocht is of de aangehouden ex van Bianca zelfmoord in scene heeft willen zetten.