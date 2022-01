Exact 20 jaar geleden trad Pim Fortuyn aan als lijsttrekker van Leefbaar: ‘Hij zorgde voor tweespalt’

Het is 20 januari 2002 als Pim Fortuyn in zalencentrum Engels gepresenteerd wordt als lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. De politicus beheerst dan al de politieke en maatschappelijke arena met beruchte uitspraken over het paarse kabinet van Wim Kok. Hij spaart geen enkele politicus. Maar ook de islam niet - ‘dat is een achterlijke cultuur’ -, en de multiculturele samenleving - ‘die is voor velen niet zo gezellig’.