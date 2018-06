Examendrama op het Vreewijk Lyceum: leerlingen massaal gezakt

Tientallen leerlingen van het Vreewijk Lyceum in Rotterdam zijn gezakt voor hun eindexamens, vermoedelijk doordat ze op school niet goed zijn voorbereid. Zij moeten het jaar overdoen. ,,Er is iets he-le-maal fout gegaan.”

Op de middelbare school in Rotterdam-Zuid slaagde een derde van de vwo’ers in één keer, bij de havisten de helft. Vandaag werden de resultaten van de herkansingen bekend: nu is 54 procent van de 26 vwo’ers geslaagd. Van de 88 havo-leerlingen behaalde 63 procent het diploma. Nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde.

Het schoolbestuur CVO (37 scholen) heeft ingegrepen door het Vreewijk Lyceum onder intern toezicht te stellen. ,,Dit soort percentages zijn deze school onwaardig, het is níet goed gegaan”, zegt bestuurder Henk Post. De uitslagen van de centraal examens zijn een schok omdat de eerder afgenomen schoolexamens volgens hem ‘aardig voldoende’ waren.

De leerlingen haalden massaal onvoldoendes voor verschillende examenvakken, waaronder, scheikunde, biologie, kunst en Frans. ,,Opvallend en onacceptabel", zegt Post. ,,We gaan tot op de bodem uitzoeken wat er is gebeurd, met behulp van twee externe partijen. Het lijkt erop dat de voorbereiding niet goed was.”

Volgens de schoolbestuurder zijn bij de examenramp ‘verschillende docenten’ betrokken. ,,Ik ga niemand op voorhand op non-actief zetten, dat kan pas na grondig onderzoek. Ik heb op dit moment geen signaal van opzettelijk oneigenlijk handelen.” Of de docenten hun leerlingen op de verkeerde examenstof hebben voorbereid, wil de bestuurder niet zeggen. Vast staat dat velen de juiste stof niet beheersten tijdens de examens.

Stoomcursus

De alarmbellen rinkelen sinds de dag dat de eerste resultaten van de centraal examens binnenkwamen, nu 2,5 week geleden. Maar het is nog de vraag of de school hier goed op heeft gereageerd. ,,Een aantal leerlingen heeft een stoomcursus gekregen voor de herkansing, maar we onderzoeken of we de leerlingen voldoende hebben geholpen.”

Volgende week is een informatieavond voor alle ouders gepland. ,,Mogelijk kunnen zij ons ook vertellen wat er is misgegaan in de voorbereiding op de examens.”

Post is naar eigen zeggen ‘diep verdrietig’. ,,Het is vreselijk voor de leerlingen en hun ouders, ze moeten een jaar overdoen en vanaf nu móet het beter gaan op school. Dit had nooit mogen gebeuren, dat ga ik niet nuanceren. Elk kind dat slaagt moet feest kunnen vieren, maar voor onze leerlingen die wel zijn geslaagd is het feest dit jaar een stuk minder leuk.”

