Examenopdracht leidt tot arrestatie gezochte gevangene

UPDATEEen examenopdracht van studenten van de Politieacademie heeft in Rotterdam geleid tot de arrestatie van een crimineel die nog acht jaar gevangenisstraf moet uitzitten in Albanië. De agenten in spe hadden voor hun opdracht een controle georganiseerd met de Belastingdienst.