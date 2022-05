Excelsior laat weinig heel van Heracles en staat met anderhalf been in finale play-offs

Excelsior is voor iedere ploeg een potentiële plaag, maar er is een keerzijde

Het oogde vrijwel de gehele wedstrijd alsof de rollen omgedraaid waren: Heracles dat in de eerste divisie acteert, terwijl Excelsior de eredivisionist was. Kans na kans kreeg Excelsior, dat via de later met een brancard van het veld gedragen Marouan Azarkan voor rust de score opende. Voor de Almeloërs volgde opnieuw een mokerslag, drie dagen nadat Sparta de eredivisionist al had veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Excelsior domineerde en begint zaterdag als topfavoriet aan de return in Overijssel.