Excelsior-spits Stijn Meijer is pas 19 en heeft al vijf profclubs versleten

‘Popprofes­sor’ Leo Blokhuis praat vrolijke liedjes­avond aan elkaar in Annabel

12:03 Rotterdam, stad aan het water. Dat is het thema van een uit Amsterdam overgewaaid feestje. De Hitklup strijkt neer in Annabel, het Rotterdamse poppodium aan de Schiestraat. De Hitklup Rotterdam brengt de mooiste liedjes over het water, de haven en de weemoed. Gezongen door bekende zangers en zangeressen als Frédérique Spigt, Jan Rot, Ricky Koole, Marjolein Meijers (ex-Berini’s) en Shirma Rouse. De presentatie is in handen van ‘popprofessor’ Leo Blokhuis.