Exclusief: zo gaat het nieuwe Feyenoordstadion er bij nacht uitzien

Architectenbureau OMA presenteert er twee: een nachtelijke blik op de linker Maasoever, waarbij de hypermoderne thuisbasis van Feyenoord en de - flink verbouwde - Kuip sfeervol gloeien in het donker. Ook de Strip (tussen het huidige en het nieuwe stadion) plus de omliggende bebouwing is te zien; honderden woningen, een mega-bioscoop en een hotel zullen er in dit gebied bijkomen.

Deze week kondigde Feyenoord aan nog extra tijd nodig te hebben om de nieuwbouwplannen verder aan te scherpen. Dat heeft geen invloed op de verdere uitvoering van dit project, schrijft wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) aan de gemeenteraad. In november wordt vermoedelijk een nieuwe versie van de businesscase voor de toekomstige voetbaltempel op Zuid gepresenteerd.

Het ondernemingsplan werd de afgelopen maanden tegen het licht gehouden door de International Stadia Group (ISG). Die was positief over het resultaat en noemde de businesscase ‘haalbaar en weloverwogen’. ,,Ik ben blij met deze positieve beoordeling’’, stelt Visser. ,,Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor het project en in het bijzonder voor de financierende banken.’’

Volgens commercieel directeur Mark Koevermans van Feyenoord komt er een ‘nieuwe versie van de businesscase waar ook Feyenoord en Stadion Feijenoord volledig achter kunnen staan’. En algemeen directeur Jan de Jong: ,,Het komt er simpelweg op neer dat we overtuigd willen zijn dat de financiering rond komt en dat het spelersbudget van Feyenoord er structureel op vooruit gaat.’’

Visser hierover: ,,Feyenoord wil er zeker van zijn dat het ontwerp van het nieuwe stadion in alle opzichten voldoet om de businesscase ook daadwerkelijk uit te voeren.’’

Debat

Fractievoorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren wil dat de Rotterdamse gemeenteraad het ISG-rapport kan inzien. Op 6 september is hierover een debat in het stadhuis. Volgens de wethouder wordt dat verzoek ingewilligd. ,,Ik heb met Feyenoord afgesproken dat een openbare versie van de definitieve rapportage van ISG met de raad wordt gedeeld.’’

In 2019 toetst de gemeente of Feyenoord heeft voldaan aan alle voorwaarden voor een stedelijke bijdrage van 40 miljoen euro aan het nieuwe stadion. Dat gebeurt in de vorm van aandelen. Totaal moet er 444 miljoen euro op tafel komen om het project te kunnen financieren. De bedoeling is dat de eerste paal in 2020 de grond in gaat. In 2023 is de opening gepland.

Volledig scherm Kersverse impressie van de toekomstige thuisbasis van Feyenoord, nu gezien vanaf de rivier. © OMA