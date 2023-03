Experiment om stress tijdens zwangerschap tegen te gaan: ‘Wordt ons belangrijkste onderzoek tot nog toe’

Twee geparkeer­de auto’s gaan in vlammen op in Rotterdam

Twee geparkeerde auto’s zijn in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan in Rotterdam. Eerst was het raak aan de Heulstraat. Een paar uur later stond een voertuig aan de Indische Tuin in lichterlaaie. Er is niemand gewond geraakt.