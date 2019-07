Experts kritisch over twittergrappen van politie: Te heet voor achtervolging kan niet

Het is niet de eerste keer dat de politie de aandacht trekt met een grappig bedoelde tweet. Een maand geleden ontstond ophef toen de politie Rotterdam-Oost tijdens het warme weer schreef: ,,Hitte alert! Denk er ook vandaag a.u.b. weer aan om geen kinderen of dieren voor ‘eventjes’ achter te laten in een snikhete auto. Je schoonmoeder is overigens best prima.’’



Na een storm aan kritiek reageerde de politie: ,,Vaak zijn we uiterst serieus en professioneel. Soms een grapje met een knipoog om ons bericht een boost te geven.’’



Volgens media-ethicus Huub Evers moet de politie heel voorzichtig zijn met dergelijke grappen op social media. ,,Sowieso niet doen!’’, zegt Evers stellig. ,,Er zou een code moeten zijn voor agenten, zodat ze weten dat ze dit uit hun kop moeten laten. Je moet je realiseren dat de effecten van zo'n grapje altijd afstralen op de hele organisatie. Het grootste gevaar is dat mensen een volgende keer denken dat het weer een grap is, wanneer de politie wel serieus is.’’