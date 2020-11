Experts voorzichtig aan de slag om ‘vliegende metro’ van walvisstaart te takelen: ‘Gelukkig is het windstil’

De metro knalde in de nacht van zondag op maandag door zijn stootblok en bungelt op de staart van het kunstwerk Saved by a Whale’s tail: gered door een walvisstaart. Het echte takelen kan nog even duren, meldt een woordvoerder ter plaatse. Op dit moment zijn de experts alles aan het doorspreken en worden alle voorbereidingen getroffen om de ‘vliegende metro’ veilig naar beneden te krijgen.



Carly Gorter, woordvoerder van de Veiligheidsregio, zegt dat de bergers geluk hebben met het weer: ,,Het is bijna helemaal windstil, waardoor we veilig kunnen takelen. Het metrostel wordt in banden getakeld en als de metro in de lucht hangt wordt deze doormidden gebrand. Om te voorkomen dat alles in de brand vliegt, zal de brandweer aanwezig zijn. Als de metro uit twee stukken bestaat, worden de delen in een bak gezet die afgevoerd kan worden. Dat doen we zodat de metro niet opnieuw opgetild hoeft te worden. Het onderstel weegt namelijk al twee ton.’’