Explosie bij autobedrijf in Rotterdam, rook op kilometers afstand te zien

Hitte of plensbuien: extreem weer jaagt festivals op kosten

9:41 Het leek wel of het nooit meer zou stoppen. Tijdens de opbouw van heavy rockfestival Baroeg Open Air in het Rotterdamse Zuiderpark begon het vorig jaar zomer genadeloos te regenen. En het bleef maar door gaan, 24 uur lang. ,,Ik begreep later van de instanties dat er in 24 uur tijd 70 millimeter was gevallen'', vertelt festivalbaas Leon Rijnsbergen. ,,Normaal gesproken valt dat in een hele maand, maar dat kwam nu dus binnen een dag naar beneden.''