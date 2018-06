Explosie bij autobedrijf Rotterdam: buurman redt eigenaar

VideoBij een brand in een garagebedrijf in Rotterdam-Ommoord aan de Vlambloem is een explosie geweest en zijn twee mensen gewond geraakt. ,,Ik trok hem nog net op tijd weg. Plotseling was er een grote explosie. Ik zag hoe een brandweerman vijf meter werd weggeblazen.''

De brand ontstond vanmorgen rond 10.45 uur bij autobedrijf Sjoko. Het autobedrijf en twee naastgelegen panden zijn in as gelegd. Hulpdiensten rukten op grote schaal uit. Meerdere blusvoertuigen en groot watertransport zijn aanwezig. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

Omstanders hoorden vanmorgen ook een explosie. Of de explosie de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jop Heinen legt uit dat brand bij aankomst van de brandweer nog niet uitslaand was. Er werd alleen rook geconstateerd. Verder is de oorzaak van de brand nog niet bekend. ,,Zodra het kan, wordt er een onderzoek gestart.’’

De brandweer is al ruim 2,5 uur aan het blussen. Op het bedrijventerrein zitten veel garagebedrijven. Uit het in as gelegde garagebedrijf Sjoko komt nog steeds vette zwarte rook. ,,In dat bedrijf staan auto’s, zijn oliën opgeslagen en liggen vermoedelijk ook autobanden’’, aldus woordvoerder Heinen. ,,De inzet van de brandweer is momenteel vooral gericht om het overslaan van het vuur naar naastgelegen panden te voorkomen.’’

Foute boel

Hakan Aslan (48) eigenaar van Autobedrijf A&A kwam vanmorgen nog even naar zijn bedrijf om zijn werknemers een fijn Suikerfeest te wensen. ,,Ik kwam het terrein oprijden en ineens een hoop rook. Ik grapte nog: dat is een flinke barbecue. Maar toen ik ook het vuur zag, wist ik dat het goed fout was. Het autobedrijf van mijn overbuurman Mohammed, stond al snel in lichterlaaie.’’

Aslan rende direct naar zijn overbuurman, die duidelijk in paniek was. Mohammed probeerde zijn garage in te komen om een paar auto's die binnen stonden te redden en naar buiten te rijden. ,,Ik heb hem tegengehouden en teruggetrokken'', vertelt Aslan die ook zichtbaar aangeslagen is. ,,Dat was maar goed ook. Plotseling was er een grote explosie. Ik zag hoe een brandweerman vijf meter werd weggeblazen.'' Mohammad raakte gewond. ,,Het was heftig, zijn hele rechterarm lag open. Als ik hem niet had tegengehouden, had hij het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen.''

Van het autobedrijf Sjoko is weinig meer over. Ook het daarnaast gelegen autobedrijf Stout is in de as gelegd en een exportbedrijf. De brand woedt nog steeds flink. De wegen rond het bedrijventerrein zijn afgezet.

Rookpluimen

De rookpluimen zijn enorm. Zwartgeblakerde deeltjes vliegen door de lucht. Bij Tuincentrum Slingerland aan de Ommoordseweg is het muisstil, de weg is afgesloten vanwege de brand, klandizie is er niet. Eigenaar Sven Slingerland (29) van het tuincentrum en Bernard van der Hoeven (26) die daarnaast met zijn fruithandel staat, voelden de grond onder hun voeten trillen door de explosie.



,,Eerst zagen we alleen vieze vette rook, toen die dreun erachteraan kwam’’, aldus Van der Hoeven. Slingeland: ,,Dit gaat niet goed zei ik tegen Bernard, we waren bang dat het bij de scouting was die hierachter zit. Klanten blijven weg, omdat de toegangsweg is afgesloten. Zonde, het is nu zaterdag de dag voor Vaderdag daardoor mis ik nu veel omzet. Maar ach, wat is geld uiteindelijk.’’

Ramen dicht

De dikke rookpluimen zijn van ver goed te zien en de brand trekt veel bekijks. Daarom vraagt de veiligheidsregio om gepaste afstand te houden en hulpdiensten de ruimte te geven. Via een NL-Alert werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

