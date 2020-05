Explosie bij Rotterdamse woning die pas nog is beschoten, twee personen aangehouden in Amsterdam

Voor de tweede keer binnen een paar dagen tijd is een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West het doelwit geworden van criminelen. In de nacht van zondag op maandag ging daar een explosief af. Niet veel later hield de politie twee personen aan in Amsterdam. Afgelopen week werd de portiekwoning nog beschoten.

Volgens omwonenden vond de ontploffing rond 02.30 uur plaats in het portiek, net naast een van de drie ramen die afgelopen woensdagnacht beschoten zijn. Het gaat volgens hen om het raam behorende bij de slaapkamer van de bewoners: een echtpaar van middelbare leeftijd. Twee lieve mensen, zo klinkt het.

Getuigen zagen een witte auto wegrijden. De politie wist deze even later in Amsterdam staande te houden. De twee inzittenden zijn aangehouden. De politie onderzoekt wat hun eventuele betrokkenheid bij de explosie is.

‘Ongelofelijk harde knal’

Buren spreken van een ‘ongelofelijk harde knal’. Het is nog onduidelijk wat voor explosief gebruikt is. De hulpdiensten doen daar nu onderzoek naar. Vast staat dat het explosief van buiten kwam. Het is naar binnen geworpen, dan wel voor de deur van het portiek gelegd.

Een bewoner van de Beukelsdijk heeft het over een ‘insane harde knal’. ,,Echt een bom.”

Op het moment van de explosie dronk hij een biertje. Na het horen van de klap snelde hij zich naar het raam. Hij zag een witte auto staan. ,,Iemand kwam aanlopen en gooide een tas naar binnen. Toen die persoon ook in de auto zat, reed-ie weg. Het ging heel snel.”

Glas

Buren mochten rond 05.00 uur hun huizen weer in. Omwille van de veiligheid moesten zij urenlang buiten blijven staan. Niemand raakte gewond.

De schade aan het portiek en de eerder beschoten woning is aanzienlijk. De stoep ligt bezaaid met glas van het weggeblazen raam. Specialisten zoeken naar sporen.

Schutter

In de nacht van woensdag op donderdag nam een schutter de woning al onder vuur. In drie ramen waren zes kogelinslagen te tellen. Buren hebben de bewoners na die tijd niet meer gezien. Hun woning was op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb gesloten.

Een buurman: ,,Dat moeten de daders geweten hebben. Dit was pure intimidatie.’’

Hij is geschrokken en vindt dat de politie te weinig informatie naar buiten brengt. ,,We hebben de wijkagent niet eens gezien. We willen op de hoogte gehouden worden. Dit is eng. Ik heb een kindje.”

Surinaamse achtergrond

Exact een week vóór de beschieting van afgelopen woensdagnacht nam een onbekende een woning in de Potgietersstraat, 2 kilometer verderop, onder vuur. Hetzelfde gebeurde vorige week zaterdag met een pakketwinkel aan de Mathenesserdijk. De eigenaar van die zaak is tevens de bewoner van de beschoten woning aan de Potgietersstraat.

Begin vorige week was een Surinaams eethuis in Kralingen aan de beurt. Daar trof de politie zeven kogelgaten in de voordeur aan.

Opmerkelijk is dat alle gedupeerden van wie hun woning of bedrijfspand onder vuur is genomen, een Surinaamse achtergrond hebben.

Het rechercheonderzoek richt zich nadrukkelijk op de achtergronden van en het mogelijke verband tussen de schietpartijen.

Volledig scherm De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. © MediaTV

Volledig scherm Een raam van de woning is door de explosie totaal weggeblazen. © MediaTV