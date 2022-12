Explosie bij voordeur van woning in Rotterdam-Noord

Video Man (36) om leven gebracht in woning in Hoogvliet

Een 36-jarige Hoogvlieter is door een misdrijf om het leven gekomen in zijn woning aan de Zilverschoon. Dat meldt de politie na urenlang onderzoek op tweede kerstdag. Er is een groot rechercheteam gestart om te achterhalen wat er is voorgevallen.

27 december