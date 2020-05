Explosie bij woning in Rotterdam-West die deze week beschoten werd, twee personen aangehouden in Amsterdam

Kuip in gesprek met stad over steun, plan Feyenoord City gaat ‘vooralsnog’ gewoon door

17 mei Stadion Feijenoord is in gesprek met de gemeente Rotterdam over eventuele financiële hulp. Dat bevestigt woordvoerder Ruud Bijl namens de Kuip-directie. ,,Het stadion is in gesprek voor als er mogelijk een probleem ontstaat’’, zegt hij. ,,Als je een goed ondernemer bent, dan ga je in op dit soort toekomstige situaties.’’