Explosie slaat gat in portiek in Rotterdam-West

Fiona schopte het van kaartver­koop bij NSVV tot droombaan bij Excelsior: ‘Mij op het lijf geschreven’

Of ze nu tenues regelt voor het vierde van NSVV of met een Excelsior-shirt in de hand een nieuwe sponsor van de eredivisionist presenteert: Fiona van der Est-Noordam (36) loopt voor haar dorpsclub net zo hard als voor haar Kralingse werkgever. En die twee uiterste werelden beleeft ze ook even fanatiek. ,,Als het een nulpuntenweekend is, heb ik echt een slecht weekend.’’

1 november