Explosieve prijsstijging van bouwmaterialen: iedereen merkt het ondertussen

Nee, om werk verlegen zitten ze bij bouwbedrijf W. Hartman & Zonen aan de Zomerhofstraat in Rotterdam niet. ,,Dat zitten we nooit, maar het is wel zo dat we te weinig mensen hebben. Als je mensen in hun eentje naar een particulier stuurt, dan moeten ze minstens twintig jaar ervaring hebben. Je kunt niet een mannetje met vijf jaar ervaring langssturen. Mensen die net van school komen, kunnen wel in de nieuwbouw werken, maar zijn minder geschikt in het renovatiewerk’’, zegt directeur Jesper Hartman.