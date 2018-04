Extra beveiliging bij vv Capelle voor komst Kuyt

Vv Capelle maakt zich op voor een drukke zaterdag. De club speelt tegen Quick Boys en omdat de kans aanwezig is dat Dirk Kuyt (37, foto) meespeelt, neemt vv Capelle extra maatregelen.

Bijna elf maanden nadat Kuyt Feyenoord naar het kampioenschap hielp, speelde hij afgelopen zaterdag drie niveaus onder de eredivisie in Katwijk, bij Quick Boys tegen Jong FC Groningen.

De club uit Katwijk speelt zaterdag tegen vv Capelle. ,,Een wedstrijd tegen Quick Boys is er altijd een met een randje. Er zijn dan veel extra supporters op de been", zegt Jaap Mastenbroek, bestuursvoorzitter.

Stage

Maar omdat het zomaar zou kunnen dat Kuyt weer een balletje meetrapt voor de club waar hij stage loopt als trainer, is de kans op nog meer supporters groot.

,,We willen dat het een leuke en succesvolle zaterdag wordt. Om alles in goede banen te leiden, moeten we wel rekening houden met extra drukte."

De club heeft extra beveiliging ingeschakeld en zegt intensief overleg te hebben met Quick Boys. ,,We willen weten of er eventuele supporters zijn die we er liever niet bij hebben."

Ook de politie is daarbij betrokken. ,,We hebben contact met de politie en gaan ook in overleg met Feyenoord. We willen niet verrast worden door lui die kwaad willen. Het moet normaal en netjes verlopen."

Er wordt een mannetje of 1.300 verwacht. De wedstrijd start om 14.30 uur. Daarna is er een Hollands feest in de kantine.