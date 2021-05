Extra borreltijd zorgt voor drukte bij snackmakers: Vlammetjes vliegen de fabriek uit

Rotterdam hoopt op extra toeristen door songfesti­val: ‘Misschien wel 2 miljoen bezoekers erbij’

10:09 Het Eurovisie Songfestival zou Rotterdam geen windeieren leggen. Zodra de muzikale happening achter de rug was, zouden toeristen met hun volle beurzen de lokale economie tot grote hoogte opstuwen. Dat was 2020. Nu, een jaartje later, is het nog maar afwachten wat de Rotterdamse economie gaat overhouden aan de promotie door de shows, die vanuit Ahoy de wereld overgaan. Gaan we er nog wat aan verdienen, en vooral wanneer? Een rondje langs de velden.