Extra ritten op de allerdrukste lijnen: maximaal 2,5 minuut wachten op de metro

Veel Rotterdam­mers negatief over politie: ‘Maak melding van racisme bespreek­baar binnen de politie’

Van de op straat ondervraagde Rotterdammers is 23 procent negatief over de politie, blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van de ‘driehoek’. Dat is meer dan vijf jaar geleden, constateert onderzoeker Jos Kuppens van Bureau Beke.

30 maart