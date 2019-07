Extra werkbezoeken in race voor Songfestival: ‘Het gaat om een serieuze concurrentiestrijd’

,,Er zijn deze week goede inhoudelijke gesprekken geweest’’, meldt de zegsman. ,,De volgende ronde gesprekken en bezoeken gaat over de productionele logistiek.’’ Er wordt niet bekendgemaakt wanneer deze sessies plaatsvinden. ,,Het gaat om een serieuze concurrentiestrijd. We zullen verder geen details meer bekendmaken tot de beslissing is genomen.’’

Sietse Bakker, hoofdproducer Events van NPO, stelde eerder dat het kiezen van een gaststad voor het songfestival 2020 meer is dan ‘meeste stemmen gelden‘. ,,Het gaat veel organischer. Je gaat met elkaar in gesprek, zoals we dat in Nederland eigenlijk altijd doen, het poldermodel.’’

Havenstad of hart van Europa?

Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden is welk verhaal wordt verteld. ,,Is dat het verhaal van de jonge, hippe stad Rotterdam? Met de haven, de diversiteit in de bevolking? Of is dat het verhaal van Maastricht in het hart van Europa, het verdrag van Europa, dicht bij België, dicht bij Duitsland, vlakbij het Drielandenpunt? Dat is ook een Europees verhaal dat verteld mag worden. Dus we hebben twee hele mooie verhalen, maar uiteindelijk zullen we er één moeten kiezen.’’